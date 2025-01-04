Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Салаватского района

Глава Башкортостана исполнил мечту Максима Шагимуратова — посетить в Уфе Государственный театр кукол. Ребенок вместе с отцом и сестрами впервые увидел спектакль «Снеговик и солнышко». Ранее Радий Хабиров воплотил в жизнь желания мальчика с ДЦП из Салаватского района побывать в кабинете руководителя региона и получить из его рук робота-трансформера.

Всеми любимые герои разных новогодних сказок собрались у главного символа праздника, чтобы подарить детям позитивные впечатления. Получил их и Максим Шагимуратов из Салаватского района.

В Башкирском государственном театре кукол ребенок впервые. Он приехал сюда вместе с отцом и сёстрами по приглашению Главы Башкортостана. И с минуты на минуту увидит яркий спектакль.

Конечно, неожиданно это было для нас, большое спасибо хочу сказать руководству республики. Руслан Шагимуратов, отец Максима Шагимуратова

Мальчик стал известен на всю республику, когда он отправил письмо Деду Морозу на «Ёлку желаний» и его озвучили на ежегодной прямой линии руководителя региона. Радий Хабиров воплотил мечты ребенка — встретиться лично, показать рабочий кабинет и подарить робота-трансформера. А еще вручил подарки для его младших сестер и брата.

Максим Шагимуратов с детства страдает ДЦП. Несмотря на серьезное заболевание, юный житель Салаватского района не теряет духа. Обучается на дому и посещает художественный кружок в сельском клубе. В свою очередь Максим передал главе республики картину, которую сам нарисовал, и рассказал о мечте стать футболистом. Глава Башкортостана пригласил его пройти курс реабилитации в образовательном комплексе «Салют».

У нас, к сожалению, есть такие детишки, которые тяжело болеют. Им нужно особенное внимание. Именно для них мы и создали реабилитационный центр «Салют». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между тем юный Максим вместе с другими детьми окунулся в сказку «Снеговик и солнышко». История о снежном человечке, который отправился на поиски небесного светила, чтобы попросить его повременить со своим приходом.