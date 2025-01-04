Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Салаватского района

Глава Башкортостана исполнил мечту Максима Шагимуратова — посетить в Уфе Государственный театр кукол. Ребенок вместе с отцом и сестрами впервые увидел спектакль «Снеговик и солнышко». Ранее Радий Хабиров воплотил в жизнь желания мальчика с ДЦП из Салаватского района побывать в кабинете руководителя региона и получить из его рук робота-трансформера.
Всеми любимые герои разных новогодних сказок собрались у главного символа праздника, чтобы подарить детям позитивные впечатления. Получил их и Максим Шагимуратов из Салаватского района.
В Башкирском государственном театре кукол ребенок впервые. Он приехал сюда вместе с отцом и сёстрами по приглашению Главы Башкортостана. И с минуты на минуту увидит яркий спектакль.
Мальчик стал известен на всю республику, когда он отправил письмо Деду Морозу на «Ёлку желаний» и его озвучили на ежегодной прямой линии руководителя региона. Радий Хабиров воплотил мечты ребенка — встретиться лично, показать рабочий кабинет и подарить робота-трансформера. А еще вручил подарки для его младших сестер и брата.
Максим Шагимуратов с детства страдает ДЦП. Несмотря на серьезное заболевание, юный житель Салаватского района не теряет духа. Обучается на дому и посещает художественный кружок в сельском клубе. В свою очередь Максим передал главе республики картину, которую сам нарисовал, и рассказал о мечте стать футболистом. Глава Башкортостана пригласил его пройти курс реабилитации в образовательном комплексе «Салют».
Между тем юный Максим вместе с другими детьми окунулся в сказку «Снеговик и солнышко». История о снежном человечке, который отправился на поиски небесного светила, чтобы попросить его повременить со своим приходом.
Всего же в Государственном театре кукол в период новогодних представлений организовали благотворительные показы спектаклей для детей из малоимущих и многодетных семей, участников СВО и малышей с ограниченными возможностями здоровья. Всё это проводится ради того, чтобы они в полной мере ощутили праздничное настроение и самое настоящее новогоднее чудо.