В Башкирии проходят профилактические рейды соцслужб

В новогодние праздники 14 детей в республике были временно помещены в приюты. Причины — нахождение родителей или опекунов в состоянии сильного алкогольного опьянения, отсутствие продуктов дома либо дети остались без надзора. Таковы данные с 27 декабря прошлого года по настоящее время. В период каникул социальные службы, сотрудники МВД и пожарной охраны проверяют семьи из группы риска либо где дети состоят на профилактическом учете. При этом проверяющие приходят в гости не с пустыми руками.
Милана и Данил немного стесняются петь Деду Морозу песню, поэтому помогает папа. Визит новогоднего волшебника с подарками — приятный сюрприз. Вместе с ним в гости пришли представители комиссии по делам несовершеннолетних, центра общественной безопасности, пожарной охраны и детской поликлиники. Они поинтересовались, как семья проводит праздничные дни, провели инструктаж по установке пожарных извещателей. Детей папа воспитывает один.
К слову, в составе комиссии были врачи детской поликлиники. Они общались с детьми и приглашали родителей привести на плановый осмотр к педиатру. В Ленинском районе столицы сегодня прошел рейд, в ходе которого комиссия посетила семьи и детей, находящихся в социально опасном положении или состоящих на профилактическом учете.
В первую очередь проверка касалась социально-бытовых условий, а также как организован родительский контроль. Ребята, к слову, делились своими планами на этот год.
Подобные расширенные рейды межведомственная комиссия проводит в дни длинных праздников. Главная цель — профилактика. В республике в дни новогодних праздников с проверкой службы посетили более 4 тыс. семей. И не везде родители добросовестно исполняли свои обязанности. 14 ребят временно определили в приюты. И теперь только от пап и мам зависит, как скоро они воссоединятся со своими детьми.