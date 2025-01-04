В Башкирии проходят профилактические рейды соцслужб

В новогодние праздники 14 детей в республике были временно помещены в приюты. Причины — нахождение родителей или опекунов в состоянии сильного алкогольного опьянения, отсутствие продуктов дома либо дети остались без надзора. Таковы данные с 27 декабря прошлого года по настоящее время. В период каникул социальные службы, сотрудники МВД и пожарной охраны проверяют семьи из группы риска либо где дети состоят на профилактическом учете. При этом проверяющие приходят в гости не с пустыми руками.

Милана и Данил немного стесняются петь Деду Морозу песню, поэтому помогает папа. Визит новогоднего волшебника с подарками — приятный сюрприз. Вместе с ним в гости пришли представители комиссии по делам несовершеннолетних, центра общественной безопасности, пожарной охраны и детской поликлиники. Они поинтересовались, как семья проводит праздничные дни, провели инструктаж по установке пожарных извещателей. Детей папа воспитывает один.

К слову, в составе комиссии были врачи детской поликлиники. Они общались с детьми и приглашали родителей привести на плановый осмотр к педиатру. В Ленинском районе столицы сегодня прошел рейд, в ходе которого комиссия посетила семьи и детей, находящихся в социально опасном положении или состоящих на профилактическом учете.

В первую очередь проверка касалась социально-бытовых условий, а также как организован родительский контроль. Ребята, к слову, делились своими планами на этот год.