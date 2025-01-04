В Уфе заработал ситуационный центр

К юбилею столицы в Уфе заработал ситуационный центр. Это единая площадка, на которой собирают и анализируют данные из разных информационных систем, связанных с жизнедеятельностью города.

Видеостена как огромный гаджет с большим количеством приложений. В режиме реального времени информация обновляется на 117 дашбордах. К примеру, из единой дежурной диспетчерской службы города оперативно поступают данные о чрезвычайных ситуациях, экологической обстановке, а также заявки жителей по разным проблемам.

Тема актуальная круглый год, а зимой особенно — уборка улиц. Здесь, в ситуационном центре, можно отследить количество единиц техники на улице, убранные улицы и те, где уборка еще предстоит. Участки горят зеленым и красным цветами соответственно. Вся оцифрованная уличная дорожная сеть города представляет собой глобальную базу данных.

Ситцентр создан в 2024 году по инициативе мэра Уфы. Проект запустили к юбилею столицы. Основная его цель — обеспечить оперативное реагирование на различные ситуации и события, происходящие в городе, а также улучшить управление инфраструктурой.