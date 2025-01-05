В Башкирии ожидается резкое похолодание до -18°C

Сегодня, 5 января, днем прогнозируется мокрый снег, который перейдет в снег. На востоке региона возможны сильные осадки. Ожидаются метели, гололед, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный, юго-западный, местами порывы до сильного. Днем температура воздуха составит от -3 до +2°C, к вечеру похолодает до -3, -8°C.