В Башкирии провели газификацию домов в Белокатайском районе

Возможность подключиться к централизованному газоснабжению теперь есть у каждого жителя деревни Сосновый Лог Белокатайского района. Благодаря программе газификации, вопрос о доступности «голубого топлива» для населения закрыт. Прямая линия с главой республики поменяла судьбу не только белокатайцев, но и жителей села Мамады Бураевского района.

Дом семьи Чебыкиных в деревне Сосновый Лог Белокатайского района отапливали дровами, готовили с помощью газа в баллонах. Всё это обходилось дорого, а в сильные морозы и не спасало.

Мы и на печи готовили. И на плите электрической. А потом, когда газ появился баллонный, на нём готовили, ну, на нём, конечно, неудобно. Екатерина Чебыкина, жительница д. Сосновый Лог

Сельчане обратились к главе республики во время прямой линии. Попросили провести газ. В деревне проложили магистральный газопровод протяжённостью 6 километров.

Люди очень давно ждали этот газопровод. особенно пожилые люди, было тяжело заготавливать уже дрова, печки топить. сейчас эта проблема решен. Андрей Швецов, заместитель главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и развитию инфраструктуры Белокатайского района

Голубое топливо дошло не только до Белокатайского района, скоро газ появится и в Бураевском. Жителям деревни Мамады провели газификацию. Работы подходят к завершению, осталось самое основное — пустить голубой огонек в дом.

Подъёмы в пять утра, чтобы подкинуть дрова, скоро уйдут в прошлое. К деревне Мамады Бураевского района газопровод уже проложили, в считанные дни запустят.

3-4 тележки надо заготовить, чтобы зиму прожить. Не охотно же на морозе, на холоде сидеть. Виталий Шамшияров, жительница д. Мамады

После обращения мамадышцев на Прямую линию к Радию Хабирову, вопрос решился. Менее чем за год.

Главе республики Радию Фаритовичу огромное ему спасибо от всех нас, что сразу уже в такую хорошую сторону повернули. Эльвира Тимерзянова, жительница д. Мамады

До конца 2027 года всего в Башкортостане запланировано строительство более 2 тыс. километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Это позволит обеспечить голубым топливом более 180 населённых пунктов.