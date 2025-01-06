В Башкирии провели газификацию домов в Белокатайском районе

Возможность подключиться к централизованному газоснабжению теперь есть у каждого жителя деревни Сосновый Лог Белокатайского района. Благодаря программе газификации, вопрос о доступности «голубого топлива» для населения закрыт. Прямая линия с главой республики поменяла судьбу не только белокатайцев, но и жителей села Мамады Бураевского района.
Дом семьи Чебыкиных в деревне Сосновый Лог Белокатайского района отапливали дровами, готовили с помощью газа в баллонах. Всё это обходилось дорого, а в сильные морозы и не спасало.
Сельчане обратились к главе республики во время прямой линии. Попросили провести газ. В деревне проложили магистральный газопровод протяжённостью 6 километров.
Голубое топливо дошло не только до Белокатайского района, скоро газ появится и в Бураевском. Жителям деревни Мамады провели газификацию. Работы подходят к завершению, осталось самое основное — пустить голубой огонек в дом.
Подъёмы в пять утра, чтобы подкинуть дрова, скоро уйдут в прошлое. К деревне Мамады Бураевского района газопровод уже проложили, в считанные дни запустят.
После обращения мамадышцев на Прямую линию к Радию Хабирову, вопрос решился. Менее чем за год.
До конца 2027 года всего в Башкортостане запланировано строительство более 2 тыс. километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Это позволит обеспечить голубым топливом более 180 населённых пунктов.
В В прошедшем году в республике построили 24 межпоселковых и 26 внутрипоселковых газопроводов. В 2024-м всего газифицировали более 26 тыс. индивидуальных жилых домов.