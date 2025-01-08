В Башкирии спасатели патрулируют места зимней рыбалки

В Башкортостане проходят рейды на водоемах. В частности, в Уфе сотрудники Управления гражданской защиты города патрулируют места, где собираются любители зимней рыбалки, проводят профилактические беседы и напоминают о правилах безопасности.

Сегодня один из рейдов прошел возле поселка Старая Александровка. Здесь заводь реки Белой – традиционное место для рыбаков. Сейчас толщина льда в этой точке – порядка 30 см.

В последний день новогодних праздников здесь собрались два десятка рыбаков, многие приехали на зимний отдых с детьми. Им рассказывали о правилах безопасности, попутно раздавали памятки, в которых подробно расписано, где лед может быть опасен и что делать в случае ЧП. Многие из рыбаков – опытные в этом деле.