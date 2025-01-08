В Уфе «Арт-квадрат» подготовил новогоднюю программу

Снеговики-почтальоны, эльфы и резиденция Деда Мороза. В уфимском пространстве «Арт-квадрат» в этом году подготовили необычную программу для гостей. Каждый раз организаторы площадки придумывают что-то новое. Не обошлось без креатива и в этот раз.

В компании таких сказочных персонажей катание на коньках становится еще более увлекательным и даже волшебным. Впрочем, как и всё в «Арт-квадрате». К организации праздника здесь каждый год подходят с креативом. Главным достоянием в этот раз стала собственная резиденция Деда Мороза, в которой можно встретить не только героя Нового года.

Сказочная атмосфера повсюду. С Дедом Морозом можно не только встретиться, но и отправить ему письмо. С этим поможет специально обученный снеговик-почтальон, который гуляет на площадке. Немало интересного и внутри помещений «Арт-квадрата». Например, новое лофт-помещение, которое в честь праздника проводит свою первую выставку.