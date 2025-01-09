В Уфе из-за непогоды отменены авиарейсы и перекрыты трассы

В Башкортостане из-за плохой видимости и снегопада перекрыли движение на участках двух трасс, в частности, для всех видов транспорта на дороге Уфа – Бирск – Янаул в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах до двенадцати часов дня. Также ограничение до 14:00 ввели в Архангельском и Белорецком районах на трассе Уфа – Инзер – Белорецк для грузовиков и автобусов.