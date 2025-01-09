В Башкирии планируют восстановить объект культурного наследия

В Кушнаренковском районе Башкирии планируется реконструкция усадьбы Топорниных, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров в соцсетях.
Во время Великой Отечественной войны на ее базе располагалась разведывательная школа Коминтерна. Хабиров отметил, что восстановленная усадьба станет важным туристическим центром региона. Здание нуждается в ремонте, так как сейчас оно находится в плохом состоянии. Жители района обращались с просьбой о реконструкции к Главе Башкирии во время Прямой линии два года назад.
Он пообещал, что работы будут проведены, и заявил о намерении заняться усадьбой в ближайшем будущем.
Фото: Радий Хабиров, Vk