В Башкирии планируют восстановить объект культурного наследия

Во время Великой Отечественной войны на ее базе располагалась разведывательная школа Коминтерна. Хабиров отметил, что восстановленная усадьба станет важным туристическим центром региона. Здание нуждается в ремонте, так как сейчас оно находится в плохом состоянии. Жители района обращались с просьбой о реконструкции к Главе Башкирии во время Прямой линии два года назад.