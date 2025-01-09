В Башкирии программой «Башкирское долголетие» воспользовались 20000 пенсионеров

20 тыс. жителей республики воспользовались программой «Башкирское долголетие». Представители старшего поколения активно путешествуют не только по родному региону, но и в страны ближнего зарубежья — в Беларусь и Узбекистан. С помощью проекта региональные власти компенсируют людям стоимость тура за рубеж.

Для Гузель Галимовой поездка в Узбекистан оставила только позитивные впечатления. Женщина во время отпуска сменила пасмурную и хмурую башкирскую столицу на солнечный Самарканд. И сувениры, привезенные из Средней Азии, до сих пор напоминают о тех незабываемых днях.

Было очень тепло, прям располагало всё к покупкам — 17 градусов, теплынь. И даже уезжать не хотелось, честно говоря. И люди интересные. Гузель Галимова

Тур в центрально-азиатскую республику длился трое суток по программе «Башкирское долголетие». Гузель Галимова не ожидала, что сможет получить путёвку.

Я зарегистрирована на сайте «Башкирское долголетие» и регулярно заглядываю, и тут увидела — решила записаться. И думаю, надо попробовать. Я не рассчитывала, ведь была 69-й на очереди и, наверно, не попаду, но, на мое удивление, мне позвонили и сказали, что я попала. Гузель Галимова

Женщина была в числе 150 жителей Башкортостана, которые отправились за границу. Поездка была насыщенной. Гостям показали обсерваторию Улугбека, площадь Регистан и другие достопримечательности.

Встретили нас очень хорошо. Это новые знакомства, новое общение, новые впечатления. Сразу же идет субсидия. Стоит 57 тыс., а мы заплатили 46 тыс. По Башкирии тоже есть поездки по Башкирии вообще бесплатные. В прошлом году ездила в Воскресенск на медеплавильный завод — очень понравилось там. Гузель Галимова

Всего же региональной программой в 2024-м воспользовались 20 тыс. человек. Активно ездили и в Беларусь — страну посетили более тысячи граждан. Организаторы проекта уделяют особое внимание тому, чтобы жители Башкортостана заново открывали родную республику.

У нас небольшой срок летнего отдыха, но в любом случае — единственный регион в сочетании круглогодичного отдыха. Мы предлагаем горнолыжный курорт. Мы предлагаем и санаторно-курортное лечение, и, безусловно, новые базы отдыха в живописных местах Башкортостана станут для туристов важным направлением. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан