В Башкирии программой «Башкирское долголетие» воспользовались 20000 пенсионеров

20 тыс. жителей республики воспользовались программой «Башкирское долголетие». Представители старшего поколения активно путешествуют не только по родному региону, но и в страны ближнего зарубежья — в Беларусь и Узбекистан. С помощью проекта региональные власти компенсируют людям стоимость тура за рубеж.
Для Гузель Галимовой поездка в Узбекистан оставила только позитивные впечатления. Женщина во время отпуска сменила пасмурную и хмурую башкирскую столицу на солнечный Самарканд. И сувениры, привезенные из Средней Азии, до сих пор напоминают о тех незабываемых днях.
Тур в центрально-азиатскую республику длился трое суток по программе «Башкирское долголетие». Гузель Галимова не ожидала, что сможет получить путёвку.
Женщина была в числе 150 жителей Башкортостана, которые отправились за границу. Поездка была насыщенной. Гостям показали обсерваторию Улугбека, площадь Регистан и другие достопримечательности.
Всего же региональной программой в 2024-м воспользовались 20 тыс. человек. Активно ездили и в Беларусь — страну посетили более тысячи граждан. Организаторы проекта уделяют особое внимание тому, чтобы жители Башкортостана заново открывали родную республику.
Тем временем Гузель Галимова уже строит планы на следующий отпуск. Уфимка надеется посетить и открыть для себя Казахстан, Армению и другие места в Башкортостане.