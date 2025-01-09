В Уфе за 9 дней января выпало 75% месячной нормы осадков

Погода в первый рабочий день 2025 года принесла для жителей республики неприятные сюрпризы. Снежные заносы и каша на дорогах. Профильные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы очистить всё от снега. Задача — как можно скорее избавиться от последствий непогоды не только на дорогах, но и во дворах.

Заезд во двор с препятствиями. Снежная каша поверх льда. Тут может помочь только взаимовыручка. Сюда еще техника не доехала. Не стал ждать трактора и уфимец Шамиль Гайнутдинов. Взял в руки лопату, чтобы откопать выезд и почистить парковочное место.

Но не все автовладельцы относятся ответственно. Проезды внутри этого двора по ул. Шафиева приехали чистить два трактора. Пристальное внимание, конечно же, дорожно-уличной сети города. В первую очередь идет очистка главных магистралей, путепроводов. В порядок приводят и остановки.

В целом в городе работают более 250 специалистов и 200 единиц техники. На придомовых территориях трудятся ещё сотни дворников и порядка 80 единиц техники. За сутки вывезли более 17,5 тысяч кубометров снега.

Горожане также могут обратиться в единую службу по поводу расчистки территорий по номерам телефонов, которые указаны на экране. Оставить заявку на уборку уфимцы могут и на интерактивной карте «Уфа снежная» на сайте городской администрации.

Дороги федерального, регионального и местного значения расчищают порядка 850 единиц техники. На данный момент из-за низовой метели и снегопада пассажирским автобусам, маршрутным такси и грузовикам запрещено движение на трассе М-5 от границы с Татарстаном до Уфы, а также на дороге Бураево-Старобалтачево-Куеда в Татышлинском районе. По прогнозам синоптиков, непогода еще не отступает. 10 января вновь ожидаются снежные осадки.