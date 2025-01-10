Туймазы получил новый водопровод

В городе Туймазы завершили реконструкцию участка водопроводной сети. Работы курировало ООО «Водоканал г. Туймазы», которое обеспечивает водоснабжение города и занимается обслуживанием водопровода. Генеральным подрядчиком по проекту выступила компания «Современные системы реновации». Работы велись в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», который в 2019 году инициировал президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Ремонт водопровода на центральной улице города Туймазы, проспекте Ленина, был важной задачей, поскольку за годы эксплуатации сеть пришла в запущенное состояние. В случае аварии сотрудникам водоканала пришлось бы вскрывать дорожное покрытие, которое уложили во время недавнего благоустройства улицы.

В ходе ремонтных работ специалисты компании «Современные системы реновации» смонтировали более одного километра водопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Такая технология пришла на смену классической прокладке коммуникаций, при которой требовалось проводить большой объем земляных работ.

Специалисты ООО «ССР» выполнили бестраншейную прокладку труб, что позволило не затрагивать дорожное покрытие. Подрядная организация проложила новый водопровод параллельно существующему, а после полной укладки и гидравлических испытаний сети выполнила переключение со старого трубопровода. Новые коммуникации прослужат Туймазам следующие 50 лет.

По завершении реконструкции доступ к чистой питьевой воде получили более тысячи жителей центральной части города. К сети также были подключены многочисленные объекты социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры, в числе которых железнодорожный вокзал и здание администрации.

Реконструкция водопровода стала важным вкладом в улучшение качества жизни горожан, решив задачу многолетней нехватки стабильного водоснабжения

Монтаж водопровода в городе Туймазы стал не первым проектом компании «Современные системы реновации» в Республике Башкортостан. Ранее специалисты выполнили капитальный ремонт участков системы водоотведения в Уфе. Параллельно компания «ССР» реализует масштабный проект по строительству магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» в Дагестане протяженностью 78 километров и организует систему теплоснабжения на территории опережающего развития «Камчатка».

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