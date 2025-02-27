«Башнефть» оснастила ледовую арену в Туймазах новой техникой

Качество ледового покрытия комплекса «Туймазы-Арена» теперь соответствует всем требованиям для проведения всероссийских и международных турниров. Здесь появился современный ледозаливочный комбайн, который значительно повышает качество игрового покрытия.

В ледовом дворце «Туймазы-Арена» теперь будет идеальный лед. На днях башкирские нефтяники передали комплексу новый ледозаливочный комбайн. Милая «глазастая» внешность и настоящая гроза трещинам и неровностям – машина делает лед практически зеркально-ровным.

Более 200 детей занимаются хоккеем и фигурным катанием, в вечернее время занимаются люди взрослого возраста. Данный подарок нам был необходимым, мы очень рады. Рады, конечно, наши воспитанники, потому что лед будет после очистки данной машиной в отличном состоянии. Ирек Каюмов, директор спортивной школы №2 г. Туймазы

Кроме функции превосходной ледозаливки, новая машина оснащена системой мойки льда. Это позволит не только быстро и качественно обновлять игровую площадку, но и поддерживать ее в превосходном состоянии на протяжении всего сезона.

Старая машинка постоянно ломалась, у нас тренировки, бывало, и отменялись. Сейчас, я думаю, сбоев не будет. Спасибо большое «Башнефти», что они откликнулись на просьбы и подарили такой шикарный подарок. Дмитрий Рожков, игрок ХК «Нарыш-Тау»

Ледовый комплекс «Туймазы-Арена» был открыт в 2013 году также при поддержке «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти». И пользуется большой популярностью населения – заниматься спортом сюда приезжают даже из Зауралья.

Поддержка предприятия чувствуется и в спорте, и в образовании, и, конечно же, в сфере ЖКХ. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Булат Мусин, глава администрации Туймазинского района