«Башнефть» оснастила ледовую арену в Туймазах новой техникой

Качество ледового покрытия комплекса «Туймазы-Арена» теперь соответствует всем требованиям для проведения всероссийских и международных турниров. Здесь появился современный ледозаливочный комбайн, который значительно повышает качество игрового покрытия.
В ледовом дворце «Туймазы-Арена» теперь будет идеальный лед. На днях башкирские нефтяники передали комплексу новый ледозаливочный комбайн. Милая «глазастая» внешность и настоящая гроза трещинам и неровностям – машина делает лед практически зеркально-ровным.
Кроме функции превосходной ледозаливки, новая машина оснащена системой мойки льда. Это позволит не только быстро и качественно обновлять игровую площадку, но и поддерживать ее в превосходном состоянии на протяжении всего сезона.
Ледовый комплекс «Туймазы-Арена» был открыт в 2013 году также при поддержке «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти». И пользуется большой популярностью населения – заниматься спортом сюда приезжают даже из Зауралья.
Как пояснили в самой «Башнефти», всего с 2017 года в 16 районах республики компания помогла построить и реконструировать более 30 крупных спортивных объектов.