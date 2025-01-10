В Уфе прошла благотворительная Аксаковская ёлка

Почти 300 детей из разных уголков республики сегодня побывали на Аксаковской ёлке в Башкирском театре оперы и балета. С наступившим 2025-м годом их поздравил и Глава Башкортостана.

Участниками события стали мальчики и девочки от шести до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО. Их встречали аниматоры и волонтеры, проводили различные мастер-классы и новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других известных героев. Также детям показали балет «Щелкунчик». После завершения спектакля руководитель региона вместе с супругой пообщались с ребятами и вручали им подарки.

Напомним, благотворительная Аксаковская ёлка проходит в Башкортостане шестой раз. Мероприятие проводится под патронажем председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

Все-таки особенным детям нужно чуть больше доброты, чуть больше внимания, чуть больше заботы, мы все это понимаем. И эта акция является флагманской, называем ее так здесь. Дело в том, что в республике порядка 20 тысяч особенных детей. Здесь вот каждый год от 250 до 300 детей получают такой замечательный праздник. Но в это время, примерно в эти же дни, по всей республике в муниципалитетах проходят аналогичные акции. Наша задача – как можно больше детей охватить вместе с родителями и сделать настоящий особенный праздник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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