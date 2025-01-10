В Уфе прошла благотворительная Аксаковская ёлка

Все-таки особенным детям нужно чуть больше доброты, чуть больше внимания, чуть больше заботы, мы все это понимаем. И эта акция является флагманской, называем ее так здесь. Дело в том, что в республике порядка 20 тысяч особенных детей. Здесь вот каждый год от 250 до 300 детей получают такой замечательный праздник. Но в это время, примерно в эти же дни, по всей республике в муниципалитетах проходят аналогичные акции. Наша задача – как можно больше детей охватить вместе с родителями и сделать настоящий особенный праздник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан