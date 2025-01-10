В Уфе прошла благотворительная Аксаковская ёлка

Почти 300 детей из разных уголков республики сегодня побывали на Аксаковской ёлке в Башкирском театре оперы и балета. С наступившим 2025-м годом их поздравил и Глава Башкортостана.
Участниками события стали мальчики и девочки от шести до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО. Их встречали аниматоры и волонтеры, проводили различные мастер-классы и новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других известных героев. Также детям показали балет «Щелкунчик». После завершения спектакля руководитель региона вместе с супругой пообщались с ребятами и вручали им подарки.
Напомним, благотворительная Аксаковская ёлка проходит в Башкортостане шестой раз. Мероприятие проводится под патронажем председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.