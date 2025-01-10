В Нуримановском районе открыли современный кинозал

Теперь жители Нуримановского района смогут смотреть фильмы в новом кинозале. Раньше школьников приходилось возить в кинотеатры Уфы на школьных автобусах. Сельчане с нетерпением ждали открытия современного кинозала в цифровом формате. В день открытия для гостей организовали просмотр фильма «Белый-белый снег».