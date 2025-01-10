В Нуримановском районе открыли современный кинозал

В селе Красная Горка студия показа фильмов появилась благодаря федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура». Зал расположен в районном ДК.
Теперь жители Нуримановского района смогут смотреть фильмы в новом кинозале. Раньше школьников приходилось возить в кинотеатры Уфы на школьных автобусах. Сельчане с нетерпением ждали открытия современного кинозала в цифровом формате. В день открытия для гостей организовали просмотр фильма «Белый-белый снег».
Благодаря Федеральному фонду кино при поддержке Минкульта России селу Красная Горка выделили грант на приобретение нового современного кинооборудования. Закупили систему многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, сервер воспроизведения. Отныне сельчане смогут смотреть киноновинки, не выезжая в районный центр.