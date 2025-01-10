Повар из Башкирии выпустила книгу рецептов в честь 450-летия Уфы

Книга рецептов к юбилею столицы. Мастер-повар России Индуса Арсланова выпустила издание к 450-летию столицы. В ней она собрала лучшие блюда башкирской кухни, в числе которых приготовленные по ее фирменным рецептам.

Более 200 рецептов с пошаговой инструкцией собрала автор в красочном издании. Каша пшенная в тыкве или гречневая по-деревенски. Казалось бы, простые блюда, но у каждого есть нюансы.

Свой кулинарный путь Индуса Арсланова начала с раздачи в холодном цеху. Постепенно двигалась по карьерной лестнице. Заочно окончила техникум советской торговли. Работала поваром. Сегодня она «Отличник советской торговли», «Заслуженный работник торговли Башкортостана», обладатель национальной премии «Золотой журавль».

Книгу автора оценили не только как гастрономическое издание, но и как туристическое. Национальная кухня — можно сказать, отличительная черта региона.