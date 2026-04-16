Имя юной спортсменки из Уфы занесено в Книгу рекордов многоборья ГТО

Девятилетняя спортсменка из Уфы вписала своё имя в Книгу рекордов многоборья ГТО. Алиса Загураева сначала дважды отличилась в онлайн-шоу, а затем выступила в финале. Его итог – семь рекордов в семи упражнениях.

Пройти полосу препятствий на руках, сделать переворот на турнике или пролететь несколько метров в прыжке – всё это с лёгкостью даётся Алисе Загураевой. В свои девять лет она попробовала себя уже в нескольких дисциплинах. В ниндзя-спорт пришла из скалолазания: помогли навыки крепкого хвата.

«Уфимская ракета» – так Алису прозвали далеко за пределами этого зала, и неслучайно. В марте девочка выполнила нормативы в онлайн-этапе шоу «Иду на рекорд», а затем превзошла саму себя на финале ГТО в Сочи.

Теперь на её счету девять рекордов. При этом времени на отдельную подготовку почти не было – о приёме заявок узнали уже после старта. Результат дала хорошая спортивная база.