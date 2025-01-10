В Уфе обсудили стратегии развития среднего профобразования

В ближайшие два года в Башкортостане в рамках новой федеральной программы капитального ремонта колледжей приведут в порядок семь учебных заведений. Об этом сегодня заявил глава республики. Радий Хабиров провел заседание республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Оно состоялось в Уфимском колледже отраслевых технологий.

Это не пекарня и не кондитерский цех. Хотя антураж и аромат говорят об обратном. В таких условиях в Уфимском колледже отраслевых технологий готовят будущих специалистов для отрасли пищевой промышленности.

Всё это оборудование использовалось в финале 9-го международного чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в Уфе. После окончания масштабного мероприятия республика передала его в пользование учебного заведения. С работой мастерских ознакомили главу Башкортостана.

Радию Хабирову, в частности, показали новые учебные кабинеты и лаборатории, созданные в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Так, в прошлом году здесь укрепили направление «Туризм и сфера услуг». На модернизацию из федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей, 50 млн на ремонт здания — от республики, также привлекли собственные средства колледжа, помогли и работодатели.

Уфимский колледж отраслевых технологий – пример того, к чему мы должны стремиться. Хорошая учебная база, участвуют в федеральных программах. Уже есть решение, что отремонтируют общежитие. Здесь также реализуют проект «Профессионалитет» по направлению «Туризм». Всё это хорошая история, которая даёт возможность развиваться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более полутора миллиардов рублей было привлечено в республику в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С 2025-го стартует федеральная программа капремонта колледжей. За два года в республике планируется капитально отремонтировать здания семи колледжей. В каком направлении должны развиваться ССУЗы, говорили уже во время заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

Большая часть ребят, поступая на учёбу, делает осознанный выбор – с целевыми установками на самореализацию и развитие. Основной мотивацией к поступлению являются престиж выбранной профессии и возможность трудоустроиться. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Доложили главе республики и о выполнении его прошлогоднего поручения. Тогда Радий Хабиров попросил увеличить количество бюджетных мест в колледжах по особо востребованным профессиям. Их стало больше на 2 тыс. В первую очередь, речь идёт о подготовке кадров в области машиностроения.

Я поручил уже в этом году увеличить контрольные цифры приёма на 2 тысячи бюджетных мест, которые преимущественно должны быть направлены на подготовку рабочих профессий по приоритетным отраслям экономики. Особого внимания требует подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан