В Уфе обсудили стратегии развития среднего профобразования

В ближайшие два года в Башкортостане в рамках новой федеральной программы капитального ремонта колледжей приведут в порядок семь учебных заведений. Об этом сегодня заявил глава республики. Радий Хабиров провел заседание республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Оно состоялось в Уфимском колледже отраслевых технологий.
Это не пекарня и не кондитерский цех. Хотя антураж и аромат говорят об обратном. В таких условиях в Уфимском колледже отраслевых технологий готовят будущих специалистов для отрасли пищевой промышленности.
Всё это оборудование использовалось в финале 9-го международного чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в Уфе. После окончания масштабного мероприятия республика передала его в пользование учебного заведения. С работой мастерских ознакомили главу Башкортостана.
Радию Хабирову, в частности, показали новые учебные кабинеты и лаборатории, созданные в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Так, в прошлом году здесь укрепили направление «Туризм и сфера услуг». На модернизацию из федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей, 50 млн на ремонт здания — от республики, также привлекли собственные средства колледжа, помогли и работодатели.
Более полутора миллиардов рублей было привлечено в республику в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С 2025-го стартует федеральная программа капремонта колледжей. За два года в республике планируется капитально отремонтировать здания семи колледжей. В каком направлении должны развиваться ССУЗы, говорили уже во время заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.
Доложили главе республики и о выполнении его прошлогоднего поручения. Тогда Радий Хабиров попросил увеличить количество бюджетных мест в колледжах по особо востребованным профессиям. Их стало больше на 2 тыс. В первую очередь, речь идёт о подготовке кадров в области машиностроения.
Не только в промышленности сегодня ощущается нехватка кадров. Специалисты нужны в сфере медицины, образования и других отраслях. Решать эту проблему необходимо в комплексе, отметил глава республики. И прежде всего необходимо создавать современные условия для подготовки специалистов.