В Уфе не стало доктора экономических наук Мазгара Исянбаева

Был автором свыше 300 научных трудов, в том числе 35 книг, монографий и тематических сборников. В Уфе на 89-м году жизни скончался доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкортостана и России, академик Мазгар Исянбаев.