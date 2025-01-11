В Уфе не стало доктора экономических наук Мазгара Исянбаева

Был автором свыше 300 научных трудов, в том числе 35 книг, монографий и тематических сборников. В Уфе на 89-м году жизни скончался доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкортостана и России, академик Мазгар Исянбаев.
До последних дней он работал в Институте социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Церемония прощания с ученым состоится 12 января в фойе УФИЦ РАН. Коллектив телеканала БСТ приносит соболезнования родным и близким усопшего.