В Башкирии фотоловушка запечатлела кабанов на подкормочной площадке

В природном парке «Аслы-Куль» в Башкирии фотоловушка зафиксировала группу кабанов на одной из подкормочных площадок. Эти кадры были предоставлены пресс-службой Минэкологии региона.

На видео видно, как дикие животные охотно едят зерно, при этом некоторые из них пытаются прогнать конкурентов. Каждую зиму сотрудники природных парков Башкирии создают подкормочные площадки и солонцы для животных. Забота о дикой природе является одной из основных задач этих работников, а регулярная подкормка помогает животным легче переносить холодные зимние месяцы.