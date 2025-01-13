В Учалах начнется строительство нового водопровода

Радий Хабиров дал поручение о начале строительства нового водопровода в городе Учалы, которое стартует в январе. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова на оперативном совещании правительства. Это решение принято после серьезной коммунальной аварии, произошедшей в Учалах в ночь с 7 на 8 января, из-за которой было отключено водоснабжение для 81 многоквартирного дома. Почти 17 тысяч жителей оставались без воды в течение 15,5 часов.

Глава Башкирии выразил благодарность команде местной администрации за быстрое реагирование на проблему. Стоит отметить, что необходимость строительства нового водопровода в Учалах была обозначена Хабировым еще в июне.