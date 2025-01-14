На Башкирию обрушатся продолжительные снегопады

Продолжительные снегопады ожидаются на территории республики. По прогнозам Башгидрометцентра, первая волна осадков задержится в регионе на ближайшие два дня, и после непродолжительного перерыва, с 19 января, снегопады возобновятся и продлятся вплоть до начала февраля.

При этом температура воздуха будет достаточно комфортной, морозов не предвидится: в дневные часы столбик термометра не опустятся ниже отметки в -11°C. В ночные часы похолодает до -16°C. Из-за плохой видимости и гололедицы автомобилистов и пешеходов призывают к бдительности.