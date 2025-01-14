В Башкирии на Крещение оборудуют 65 купелей

Во время крещенских купаний оборудуют 65 купелей в более чем 30 муниципалитетах. А за безопасностью жителей республики проследят более тысячи человек и 300 единиц техники.

Вопросы обеспечения безопасности в период празднования Крещения Господня, которое пройдет с 18 на 19 января, подняли на совещании в правительстве региона. Толщина льда должна быть не менее 25 см, при этом рядом с прорубью нельзя находиться более чем 10 людям одновременно.