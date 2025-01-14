Башкирия вошла в десятку лучших в конкурсе «Елки России»

Республику представлял город Нефтекамск с зеленой 12-метровой елью. Ежегодно ее оформляют украшениями в национальном стиле, изготовленными ремесленниками города, а также елочными игрушками, которые смастерили талантливые юные горожане. Рядом с елкой – деревянный городок по мотивам эпоса «Урал Батыр».