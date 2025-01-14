Башкирия вошла в десятку лучших в конкурсе «Елки России»

Стали известны результаты конкурса «Елки России». Башкирия вошла в десятку лучших.
Победителями во всероссийском конкурсе по выбору лучшей новогодней ели стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область. Башкирия заняла первое место в своей группе, где конкурировала с Приморским краем, Псковской областью, Бурятией, Калмыкией, Карелией, Коми, Крымом, Марий Эл и Мордовией.
Республику представлял город Нефтекамск с зеленой 12-метровой елью. Ежегодно ее оформляют украшениями в национальном стиле, изготовленными ремесленниками города, а также елочными игрушками, которые смастерили талантливые юные горожане. Рядом с елкой – деревянный городок по мотивам эпоса «Урал Батыр».