В Уфе подвели итоги работы служб в новогодние праздники

В Правительстве Башкортостана подвели итоги работы экстренных и коммунальных служб на новогодних праздниках. Премьер-министр республики Андрей Назаров особо отметил введение противопожарного режима с 27 декабря по 9 января, благодаря которому удалось сократить число жертв пожаров.

Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов доложил о снижении количества пожаров и погибших по сравнению с прошлым годом, что стало результатом масштабной профилактической работы, включавшей более 13 тысяч рейдов и посещение более 72 тысяч человек.

В 2024 году общее число пожаров сократилось более чем на 11%, а число погибших — на 9%. Андрей Назаров поручил продолжить профилактическую работу и усилить контроль в районах, где в этом году были жертвы пожаров.

В эти новогодние праздники мы приняли ряд дополнительных мер по повышению уровня пожарной безопасности. В частности, на территории Башкортостана с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года был введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня, фейерверков на неподготовленных площадках, запуска пиротехнических изделий вне специально оборудованных мест. В результате количество погибших сократилось, нужно и далее стремиться к минимизации негативных последствий пожаров.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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