В Уфе подвели итоги работы служб в новогодние праздники

В Правительстве Башкортостана подвели итоги работы экстренных и коммунальных служб на новогодних праздниках. Премьер-министр республики Андрей Назаров особо отметил введение противопожарного режима с 27 декабря по 9 января, благодаря которому удалось сократить число жертв пожаров.
Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов доложил о снижении количества пожаров и погибших по сравнению с прошлым годом, что стало результатом масштабной профилактической работы, включавшей более 13 тысяч рейдов и посещение более 72 тысяч человек.
В 2024 году общее число пожаров сократилось более чем на 11%, а число погибших — на 9%. Андрей Назаров поручил продолжить профилактическую работу и усилить контроль в районах, где в этом году были жертвы пожаров.