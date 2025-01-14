В Уфе подвели итоги работы служб в новогодние праздники

В эти новогодние праздники мы приняли ряд дополнительных мер по повышению уровня пожарной безопасности. В частности, на территории Башкортостана с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года был введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня, фейерверков на неподготовленных площадках, запуска пиротехнических изделий вне специально оборудованных мест. В результате количество погибших сократилось, нужно и далее стремиться к минимизации негативных последствий пожаров.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан