В Башкирии школьникам вручили значки отличия

В Иглинском районе активные школьники, участники волонтёрского движения, были отмечены значком отличия «Волонтёр штаба «Всё для Победы». Награждение состоялось на торжественной линейке в иглинской школе №2. Перед началом церемонии знаменосцы прошли маршем перед учащимися.

Также благодарственные слова школьникам выразила руководитель сельского волонтёрского штаба «Всё для Победы». Она поблагодарила всех участников за активную гражданскую позицию и стремление к развитию общества.