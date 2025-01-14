В Башкирии школьникам вручили значки отличия

В Иглинском районе активные школьники, участники волонтёрского движения, были отмечены значком отличия «Волонтёр штаба «Всё для Победы». Награждение состоялось на торжественной линейке в иглинской школе №2. Перед началом церемонии знаменосцы прошли маршем перед учащимися.
Также благодарственные слова школьникам выразила руководитель сельского волонтёрского штаба «Всё для Победы». Она поблагодарила всех участников за активную гражданскую позицию и стремление к развитию общества.
В завершение торжественной линейки для школьников провели классные часы «Разговор о важном». В рамках этих мероприятий члены волонтёрского штаба «Всё для Победы» обсудили с ребятами актуальную проблему, связанную с использованием интернета Центром информационно-психологических операций для подстрекательства российской молодёжи к деструктивным действиям.