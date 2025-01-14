В Уфе подвели итоги конкурса журналистов по защите прав потребителей

Подведены итоги республиканского конкурса журналистов «На лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в средствах массовой информации Республики Башкортостан». На торжественной церемонии, посвященной Дню российской печати, в конференц-зале Башинформа победителям вручили дипломы и благодарственные письма.

Также Почетным знаком Союза журналистов России «За храбрость» была отмечена наша коллега, журналист канала БСТ Гузель Хамитова. Героями её телесюжетов и передач становились мобилизованные и добровольцы из Башкортостана. А съёмки проводились в новых российских регионах.

Проекты телеканала БСТ также стали лидерами в конкурсах, посвященных борьбе с коррупцией, профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, финансовой грамотности.