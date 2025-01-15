В Башкирии значительно снизилась смертность на дорогах

По сравнению с 2018 годом смертность сократилась на треть – с 550 до 399 человек. Больше всего сократилась смертность на федеральных и республиканских дорогах, на местных трассах дела пока обстоят хуже. Среди основных причин аварий со смертельным исходом – глупость, безответственность и несчастные случаи.