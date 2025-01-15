В Башкирии значительно снизилась смертность на дорогах

В Башкирии смертность на дорогах не превышает 400 человек. Такие низкие показатели фиксируются второй год подряд.
В 2020 году Глава Башкирии поручил министерству транспорта региона предпринять меры для снижения количества смертей на дорогах. С тех пор смертельные инциденты сокращаются.
По сравнению с 2018 годом смертность сократилась на треть – с 550 до 399 человек. Больше всего сократилась смертность на федеральных и республиканских дорогах, на местных трассах дела пока обстоят хуже. Среди основных причин аварий со смертельным исходом – глупость, безответственность и несчастные случаи.
Среди самых эффективных мер – ремонт дорог, чтобы они соответствовали нормативам, установка отбойников, дорожных знаков, освещения вдоль трасс, нанесение качественной разметки и камер видеофиксации.
В минувшем году в республике установили и заменили около 20 тыс. дорожных знаков, установили 278 км барьерного ограждения, 86 светофоров, 308 км искусственного освещения, 285 искусственной неровности, вдоль дорог обустроили 84 км тротуаров. В этом году все эти работы будут продолжены.