В доме молодёжи Башкирии стартовали лекции и открытые встречи

В доме молодёжи Башкортостана вновь стартовали лекции и открытые встречи для жителей республики. Молодой фотограф Ирина Гаянова в формате бесплатного мастер-класса рассказала посетителям, как раскрыть свой творческий потенциал, научиться выражать свои мысли и эмоции визуально и где искать вдохновение вне зависимости от профессии.
При поддержке молодежного дома «Йәшлек» прошли и первые мастер-классы психологического лектория. Вместе с психологом участники старше 20 лет разбирались в вопросах семьи, домашних конфликтах и способах их разрешения. Присутствующие осваивали теорию, участвовали в практических заданиях и рефлексировали.