В доме молодёжи Башкирии стартовали лекции и открытые встречи

В доме молодёжи Башкортостана вновь стартовали лекции и открытые встречи для жителей республики. Молодой фотограф Ирина Гаянова в формате бесплатного мастер-класса рассказала посетителям, как раскрыть свой творческий потенциал, научиться выражать свои мысли и эмоции визуально и где искать вдохновение вне зависимости от профессии.