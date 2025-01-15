В Башкирии каждый контрактник за год службы может получить 4,5 млн рублей

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 млн рублей, а после ежемесячно минимум 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.
Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник». Размер выплат увеличили и в Уфе. Добровольцам, которые приняли решение заключить контракт на военную службу в столице, подняли размер единовременной выплаты.