В Уфе дали старт конкурсу «Учитель года»

В Уфе дали старт конкурсам «Учитель года столицы Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана». В состав жюри вошли ученые вузов, представители органов управления образования, руководители общеобразовательных организаций, педагоги, которые были раньше лауреатами и победителями профессиональных конкурсов.

В этом году в состязании примут участие 70 учителей. Из них 29 будут соревноваться в номинации «Учитель года столицы Башкортостана», семь – в категории «Учитель русского языка и литературы», а десять будут бороться за звание лучшего учителя башкирского языка и литературы.