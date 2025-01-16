В Башкирии сельчанин похитил 12 коров

В Абзелиловском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который украл 12 голов КРС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

В октябре 2023 года он похитил скот, включая коров, быка и телят на сумму свыше 441 тысячи рублей. Животные принадлежали шести жителям деревни Янаул. Преступник держал их на своем участке.