В Башкирии сельчанин похитил 12 коров

В Абзелиловском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который украл 12 голов КРС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
В октябре 2023 года он похитил скот, включая коров, быка и телят на сумму свыше 441 тысячи рублей. Животные принадлежали шести жителям деревни Янаул. Преступник держал их на своем участке.
В суде мужчина признал свою вину, раскаялся и извинился перед пострадавшими. Скот вернули владельцам. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам условного лишения свободы.