После обращения на «Прямую линию с Главой Башкортостана» в Бурзянском районе открылся новый ФАП. Жители деревни Новосубхангулово попросили о нем сами. В старом фельдшерско-акушерском пункте не было отопления и части необходимого оборудования. Теперь же прямо в деревне можно пройти первый этап диспансеризации, профосмотр и необходимые процедуры в комфортных условиях.
Рамилю Исянгужину – 64. Всю жизнь он провел в деревне Новосубхангулово Бурзянского района. Проверять здоровье приходилось в старом медпункте. Фельдшеры там надолго не задерживались из-за холода, в их отсутствие жители пешком ходили в райцентр.
За помощью пенсионер решил обратиться к главе республики. Он поднял вопрос открытия нового ФАПа на прямой линии 2023 года. И уже через месяц в деревне современный фельдшерско-акушерский пункт достроили и открыли.
ФАП стал настоящим спасением для местных. Он не просто удобный, но и оснащен значительно лучше, чем старый. Необходимую помощь здесь могут получить сельчане любого возраста.
Еще одно преимущество – медперсонал. Больше никакой текучки. Также есть возможность проведения телемедицинских консультаций с врачами центральной районной больницы.
Сейчас в Бурзянском районе 13 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году планируют открыть еще три. Все они полностью оснащены лекарствами и оборудованием. А также на 100% укомплектован медицинский персонал.