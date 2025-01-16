В Бурзянском районе открылся новый ФАП

После обращения на «Прямую линию с Главой Башкортостана» в Бурзянском районе открылся новый ФАП. Жители деревни Новосубхангулово попросили о нем сами. В старом фельдшерско-акушерском пункте не было отопления и части необходимого оборудования. Теперь же прямо в деревне можно пройти первый этап диспансеризации, профосмотр и необходимые процедуры в комфортных условиях.

Рамилю Исянгужину – 64. Всю жизнь он провел в деревне Новосубхангулово Бурзянского района. Проверять здоровье приходилось в старом медпункте. Фельдшеры там надолго не задерживались из-за холода, в их отсутствие жители пешком ходили в райцентр.

За помощью пенсионер решил обратиться к главе республики. Он поднял вопрос открытия нового ФАПа на прямой линии 2023 года. И уже через месяц в деревне современный фельдшерско-акушерский пункт достроили и открыли.

Пришел ответ на второй-третий день. Уж по телефону, мне сообщение писали, что скоро будут вам удобства всякие. Рамиль Исянгужин, житель д. Новосубхангулово

Это финансирование шло по программе. Вопросы благоустройства, вопросы оказания содействия, получение земельного участка – эти вопросы мы решали на уровне муниципалитета. То есть взаимодействие Министерства здравоохранения и муниципалитета дало вот такой положительный результат – построение ФАПа. Рамиль Абдуллин, глава администрации Бурзянского района

ФАП стал настоящим спасением для местных. Он не просто удобный, но и оснащен значительно лучше, чем старый. Необходимую помощь здесь могут получить сельчане любого возраста.

Каждый месяц мы посещаем новый ФАП за прививками. Удобно, уютно, тепло. Нурсиля Аллабердина, жительница д. Новосубхангулово

Спасибо тем, кто построил, руководителям нашим, что о нас заботятся. О нас, стариках, да и не только о стариках, и молодых, большое спасибо. Рафаэль Бурунбаев, житель д. Новосубхангулово

Еще одно преимущество – медперсонал. Больше никакой текучки. Также есть возможность проведения телемедицинских консультаций с врачами центральной районной больницы.

Я через компьютер звоню участковому врачу, и этот пациент рассказывает свои жалобы врачу. Он назначает лечение или приглашает его в ЦРБ, чтобы сдать анализы или на прием. Это удобно. Юлия Мурзабаева, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта д. Новосубхангулово