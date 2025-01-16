В Башкирии начали строить один из крупнейших элеваторов

В Кармаскалинском районе начали строительство крупнейшего элеватора. Об этом говорили на заседании в формате «Инвестчас» под руководством Главы Башкортостана. Генеральный директор сельхозпредприятия «Урожай» представил проект строительства в Кармаскалинском районе селекционно-семеноводческого центра.
Его должны возвести совместно с элеватором, рассчитанным на хранение 120 тысяч тонн зерна. Общий объём инвестиций оценивается более чем в два с половиной миллиарда рублей. Запуск центра позволит создать более 40 рабочих мест.
На заседании поддержали модернизацию оборудования стерлитамакского филиала «Шихан». На реализацию проекта планируют направить более 321 млн рублей. Обновление повысит общую надёжность производства и станет основой для реализации планов по дальнейшему увеличению объёмов выпускаемой продукции.