В Уфе пройдет прощание с ветераном башкирского телевидения Марсэном Мухамадеевым

Накануне в Уфе не стало Марсэна Мухамадеева. Более 40 лет своей жизни наш коллега посвятил работе на башкирском телевидении.
За свой творческий путь Марсэн Мухамадеев был постановщиком, осветителем, ассистентом кинооператора, после чего был принят на должность телеоператора.
После выхода на пенсию Марсэн Багаутдинович стал фотохудожником.
Телеканал БСТ выражает искренние соболезнования его семье и близким.
Прощание с Марсэном Мухамадеевым состоится сегодня, 17 января, в Уфе в 15:00 по адресу ул. Гафури, д. 9/1. Вход со стороны телеканала БСТ.