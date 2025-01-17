Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в феврале

Аномально теплая погода в феврале на территории региона несколько стабилизируется. Месяц ожидается лишь на полтора градуса выше нормы, а это незначительное отклонение. Такие прогнозы дали специалисты «Яндекс Погоды». Первая половина зимы выдалась аномально тёплой: средняя температура за декабрь превысила норму на 4,5 °C, а январь по прогнозам будет почти на 4 °C выше климатической нормы.

Для первых двух месяцев зимы это значительные аномалии, но не рекорды. Гораздо более тёплый декабрь был в 2003 году, а январь – в 2007, тогда среднемесячная температура была на целых 8 °C выше нормы.

С учётом прогноза текущий зимний сезон явно можно назвать аномально тёплым для Уфы – в среднем эта зима будет теплее климатической нормы более чем на 3 °C и теплее прошлогодней зимы на 4,4 °C. К счастью, это не рекорд – зимний сезон 2019-2020 был на 5,5 °C теплее нормы.

Александр Варенцов, метеоролог сервиса «Яндекс Погода»
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