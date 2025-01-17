Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в феврале

С учётом прогноза текущий зимний сезон явно можно назвать аномально тёплым для Уфы – в среднем эта зима будет теплее климатической нормы более чем на 3 °C и теплее прошлогодней зимы на 4,4 °C. К счастью, это не рекорд – зимний сезон 2019-2020 был на 5,5 °C теплее нормы.

Александр Варенцов, метеоролог сервиса «Яндекс Погода»