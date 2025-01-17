В Уфе прошло заседание по подготовке и проведению Года поддержки участников СВО

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Эта тематика станет главной в 2025-м. В республике запланированы более 100 масштабных событий - фестивали и соревнования среди участников СВО, форум руководителей филиалов Госфонда "Защитники Отечества" и многое другое. В деле поддержки необходимо дойти до каждого бойца и его семьи.

В республике действует более 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. В 2024 году на их реализацию направили из бюджета 13,4 млрд рублей. Башкортостан также отправил 142 гуманитарных конвоя мобилизованным и бойцам наших добровольческих батальонов, жителям ДНР и ЛНР. Эта деятельность будет продолжена. Сейчас работа с участниками СВО и их семьями ведётся по всем направлениям. В неё вовлечены органы власти, муниципалитеты, общественные и волонтёрские организации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошло заседание по подготовке и проведению Года поддержки участников СВО

Во время заседания был утвержден логотип тематического года. Также обсудили и создание в регионе аналога президентской программы «Время героев», где готовят государственных и муниципальных руководителей из числа участников СВО.

Радий Хабиров дал поручение проработать и вопрос создания в Башкортостане Центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. К слову, мероприятия планируются в городах и районах. И каждый муниципалитет должен утвердить свой оргкомитет до 1 февраля.

Работа предстоит большая. План мероприятий поможет нам упорядочить эту деятельность, определить вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи, выявить лучшие практики оказания поддержки и распространить их по всей республике.

Руслан Хабибов, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра спорта Республики Башкортостан
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