В Уфе прошло заседание по подготовке и проведению Года поддержки участников СВО

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Эта тематика станет главной в 2025-м. В республике запланированы более 100 масштабных событий - фестивали и соревнования среди участников СВО, форум руководителей филиалов Госфонда "Защитники Отечества" и многое другое. В деле поддержки необходимо дойти до каждого бойца и его семьи.
Во время заседания был утвержден логотип тематического года. Также обсудили и создание в регионе аналога президентской программы «Время героев», где готовят государственных и муниципальных руководителей из числа участников СВО.
Радий Хабиров дал поручение проработать и вопрос создания в Башкортостане Центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. К слову, мероприятия планируются в городах и районах. И каждый муниципалитет должен утвердить свой оргкомитет до 1 февраля.