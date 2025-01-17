В Уфе прошло заседание по подготовке и проведению Года поддержки участников СВО

В республике действует более 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. В 2024 году на их реализацию направили из бюджета 13,4 млрд рублей. Башкортостан также отправил 142 гуманитарных конвоя мобилизованным и бойцам наших добровольческих батальонов, жителям ДНР и ЛНР. Эта деятельность будет продолжена. Сейчас работа с участниками СВО и их семьями ведётся по всем направлениям. В неё вовлечены органы власти, муниципалитеты, общественные и волонтёрские организации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан