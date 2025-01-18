«Испытываю гордость»: житель Ишимбая о новом звании города

Жители Ишимбая выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за присвоение их городу почетного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны ишимбайские нефтяники совершили трудовой подвиг. В тяжелейших условиях они добыли более 4,5 миллионов тонн черного золота, обеспечив советскую армию топливом.
Работать в таком месте было сложнее. Рифовое месторождение «Грачевское» — это уникальная ловушка, наполненная нефтью под газовой шапкой. По мере выработки она исчезла, и добыча резко упала с 60 тысяч тонн нефти в год до 20 тысяч. Тогда учёные придумали технологию, чтобы искусственно восстановить прежние показатели.
Результат был достигнут, и нефтяники вновь вышли на максимальную выработку. Но была ещё одна технология, о которой уже мало кто помнит. В её применении участвовало высшее военное руководство Советского союза.
Символично, что звание «Город трудовой доблести» Ишимбаю присвоено в год 80-летия со дня Победы. И это действительно торжество исторической справедливости. В 1942-43 годах бакинская нефть перестала поступать. Сообщение было прервано из-за того, что враг вышел к Волге.
Тогда нехватку полностью перекрыли ишимбайцы. Советские танки и самолёты не остались без топлива и продолжили громить фашистов. Сегодня Ишимбай — не только город нефтяников. Здесь активно развивается лёгкая и химическая промышленность, машиностроение. Инвесторы открывают новые предприятия, обеспечивая жителей рабочими местами.
Изменения видят и жители города. Создаются новые парки и скверы, отремонтированы больницы, поликлиники, родильный дом. Строятся спортивные и детские площадки. Расположенный в Ишимбае Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Доставалова признан лучшим в Поволжье. А почетное звание «Город трудовой доблести» будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи.
За последние восемь лет в Ишимбае и Ишимбайском районе воплотили более 20 крупных проектов, которые были реализованы в том числе благодаря поддержке компании «Башнефть». Сергей Чуйков уже 32 года работает нефтяником. В отрасль пришёл сразу после армии по стопам своего отца. Признается, работа трудная. Но ему есть на кого равняться.
Ишимбай стал вторым после Уфы «Городом трудовой доблести» в Башкортостане. С этим достижением жителей поздравил Глава республики. Он отметил, что стелу установят в одном из лучших мест, которое выберут вместе с жителями города.