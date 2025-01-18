«Испытываю гордость»: житель Ишимбая о новом звании города

Жители Ишимбая выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за присвоение их городу почетного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны ишимбайские нефтяники совершили трудовой подвиг. В тяжелейших условиях они добыли более 4,5 миллионов тонн черного золота, обеспечив советскую армию топливом.

Работать в таком месте было сложнее. Рифовое месторождение «Грачевское» — это уникальная ловушка, наполненная нефтью под газовой шапкой. По мере выработки она исчезла, и добыча резко упала с 60 тысяч тонн нефти в год до 20 тысяч. Тогда учёные придумали технологию, чтобы искусственно восстановить прежние показатели.

На газовую шапку были пробурены дополнительные газовые скважины, и началась закачка газа высокого давления. Это привело к повышению дебитов и восстановлению добычи годовой. Галина Прокопова, ветеран НГДУ «Ишимбай нефть»

Результат был достигнут, и нефтяники вновь вышли на максимальную выработку. Но была ещё одна технология, о которой уже мало кто помнит. В её применении участвовало высшее военное руководство Советского союза.

Там до закачки газа в 1965 году был первый взрыв атомный. Взрывали в скважине. Эта скважина до сих пор существует. Просто закрыта. Потом в этом же 65 году был ещё один атомный взрыв на этом же «Грачевском» месторождении. И в 1980-м тоже атомный взрыв был, три серии. Юрий Жадаев, заслуженный нефтяник Республики Башкортостан

Скважины взрывали с той целью, чтобы повысить нефтеотдачу. Сотрясти месторождение, чтобы раскрылись поры, трещины, чтобы дебеты увеличились. И вторая цель преследовалась — это проверка ядерных боеголовок. Галина Прокопова, ветеран НГДУ «Ишимбай нефть»

Символично, что звание «Город трудовой доблести» Ишимбаю присвоено в год 80-летия со дня Победы. И это действительно торжество исторической справедливости. В 1942-43 годах бакинская нефть перестала поступать. Сообщение было прервано из-за того, что враг вышел к Волге.

Тогда нехватку полностью перекрыли ишимбайцы. Советские танки и самолёты не остались без топлива и продолжили громить фашистов. Сегодня Ишимбай — не только город нефтяников. Здесь активно развивается лёгкая и химическая промышленность, машиностроение. Инвесторы открывают новые предприятия, обеспечивая жителей рабочими местами.

Благодаря тому, что руководство и правительство Республики Башкортостан делает, оказывает всяческую поддержку, то наш промышленный кластер даже в таких непростых условиях набирает обороты. Идёт увеличение производимой продукции, отгрузки. Также идёт привлечение инвесторов в Особую экономическую зону. Юрий Дегтярев, и.о. первого заместителя главы администрации Ишимбайского района по вопросам промышленности и сельского хозяйства

Изменения видят и жители города. Создаются новые парки и скверы, отремонтированы больницы, поликлиники, родильный дом. Строятся спортивные и детские площадки. Расположенный в Ишимбае Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Доставалова признан лучшим в Поволжье. А почетное звание «Город трудовой доблести» будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи.





Хотим поблагодарить, выразить огромную благодарность президенту России Владимиру Путину и главе республики Башкортостан Радию Хабирову. Вообще для ишимбайцев это было неожиданностью. Все, конечно, знали историю, но это было очень неожиданно. Мы не были удивлены, но это произвело фурор. Екатерина Филатова, жительница г. Ишимбай

За последние восемь лет в Ишимбае и Ишимбайском районе воплотили более 20 крупных проектов, которые были реализованы в том числе благодаря поддержке компании «Башнефть». Сергей Чуйков уже 32 года работает нефтяником. В отрасль пришёл сразу после армии по стопам своего отца. Признается, работа трудная. Но ему есть на кого равняться.

Испытываю гордость и приятно за наших ветеранов, которые внесли вклад во время Великой Отечественной войны. Потому что тяжёлый труд. И сейчас, можно сказать, тяжело, на улице постоянно работа. И я общался с ветеранами. Мы ездили поздравляли их. И они рассказывали, как им тяжело приходилось. Поэтому гордость за наших ветеранов. Сергей Чуйков, мастер по добыче нефти и газа Ишимбайского цеха ПАО АНК «Башнефть»