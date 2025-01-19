В Башкирии более 22 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях

В Башкирии во время празднования Крещения Господня более 22 тысяч человек окунулись в проруби. По данным управления МЧС республики, на 10:00 зарегистрировано 22 286 человек, опустившихся в воду.
Специалисты МЧС продолжают следить за безопасностью на местах Крещенских купаний. На 121 объекте Русской православной церкви не произошло ни одного происшествия.
В ведомстве отметили, что на каждой купели дежурят спасатели, медики, полицейские и представители администраций, готовые оперативно помочь в случае необходимости.
Фото: МЧС по РБ.