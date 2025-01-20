В Башкирия ожидается похолодание до -28°C

Согласно информации Башгидрометцентра, сегодня, 20 января, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от 0 до -5°C.

Во вторник, 21 января, ночью также ожидается снег, днем — небольшие осадки. Ветер северо-западный и северный, местами возможны сильные порывы. Температура ночью и днем — от -7 до -12°C, с понижением в течение дня до -17 ,-22°C.