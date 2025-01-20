В Башкирия ожидается похолодание до -28°C

Согласно информации Башгидрометцентра, сегодня, 20 января, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от 0 до -5°C.
Во вторник, 21 января, ночью также ожидается снег, днем — небольшие осадки. Ветер северо-западный и северный, местами возможны сильные порывы. Температура ночью и днем — от -7 до -12°C, с понижением в течение дня до -17 ,-22°C.
В среду, 22 января, ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет северный умеренный, ночью местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью опустится до -18, -23°C, при прояснениях может достигать -28°C. Днем — от -15 до -20°C.