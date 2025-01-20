В Башкирии в крещенские купели окунулись более 37 тысяч человек

В Башкирии более 37 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях. По итогам мероприятий, в 55 муниципальных образованиях были организованы 92 купели. Всего в них окунулось 37 113 человек, что на 7000 больше, чем в прошлом году.