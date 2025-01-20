В Башкирии в крещенские купели окунулись более 37 тысяч человек

В Башкирии более 37 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях. По итогам мероприятий, в 55 муниципальных образованиях были организованы 92 купели. Всего в них окунулось 37 113 человек, что на 7000 больше, чем в прошлом году.
Наибольшее количество купающихся зафиксировано в Уфе — 7198 человек. В Гафурийском районе в купелях побывали 3980 человек, а в Ишимбайском — 3100 верующих.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, самым популярным местом в городе стала купель на Солдатском озере, куда окунулись 2452 человека. Также многие посетили реку Белую у спортивного комплекса «Биатлон» — 1215 человек, и иордань на озере Кустаревском с 1146 участниками.
Фото: УГЗ г.Уфы.