В Башкирии подготовили более 400 площадок с кормом для животных

Более 400 подкормочных площадок и солонцов подготовили на особо охраняемых территориях Башкортостана. Об этом заявили представители регионального Министерства природопользования и экологии. Инспекторы и специалисты начали создавать такие «столовые» для лесных обитателей еще с лета по нацпроекту «Экология».