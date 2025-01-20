В Башкирии подготовили более 400 площадок с кормом для животных

Более 400 подкормочных площадок и солонцов подготовили на особо охраняемых территориях Башкортостана. Об этом заявили представители регионального Министерства природопользования и экологии. Инспекторы и специалисты начали создавать такие «столовые» для лесных обитателей еще с лета по нацпроекту «Экология».
Предоставление пищи необходимо для поддержания численности популяции лосей, кабанов, косуль, зайцев и других диких зверей в природных парках республики. Это фуражное зерно, сено и корнеплоды, чтобы животные могли легче пережить морозы и обильные снегопады.