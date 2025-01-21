В Башкирии за пять лет на развитие сёл направлено более 9 млрд рублей

За пять лет Башкортостан направил более 9 миллиардов рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Из них 5,5 миллиарда удалось привлечь из федерального бюджета. По словам вице-премьера правительства республики, министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, свои жилищные условия смогли улучшить свыше 700 семей.

Помимо строительства домов, в рамках программы в сельской местности также появились новые спортивные и игровые площадки, парки, скверы. По просьбам жителей установили фонари освещения на самых тёмных участках, оборудовали более 2 тысяч мусорных площадок. Средства также направлялись на строительство дорог, прокладку газо- и водопроводов.