В Уфе продолжаются поиски 62-летней Зульфии Зайнуллиной

В Уфе ищут Зульфию Зайнуллину. 62-летняя женщина исчезла 12 января. Известно, что пенсионерка страдает от ментальных проблем и не может попросить помощи. В последний раз её видели у магазина «Чижик» в микрорайоне Сипайлово.
На пропавшей была темно-коричневая куртка и розовая шапка, черно-белые брюки в клетку и черные бурки. К поискам подключены все: МЧС, уголовный розыск, волонтеры и СМИ.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Зульфии, позвоните в 112 или по номеру 8 (917) 358-83-48.