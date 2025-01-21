В Уфе продолжаются поиски 62-летней Зульфии Зайнуллиной

В Уфе ищут Зульфию Зайнуллину. 62-летняя женщина исчезла 12 января. Известно, что пенсионерка страдает от ментальных проблем и не может попросить помощи. В последний раз её видели у магазина «Чижик» в микрорайоне Сипайлово.

На пропавшей была темно-коричневая куртка и розовая шапка, черно-белые брюки в клетку и черные бурки. К поискам подключены все: МЧС, уголовный розыск, волонтеры и СМИ.