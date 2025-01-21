В Башкирии пассажиропоток электричек установил новый рекорд

Такие показатели стали возможными благодаря системной работе властей республики и РЖД. В последние годы активно обновляется парк поездов — в республику поставлено пять электропоездов «Ласточка» и два «Финиста» (полностью отечественный аналог «Ласточки»). В текущем году планируется поставка в регион ещё четырёх «Финистов». Развивается проект Уфимской городской электрички — с начала прошлого года на этом маршруте запущено 16 дополнительных поездов, и теперь всего в черте агломерации работают 55 электричек. На всех ключевых городских станциях будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы.