В Башкирии начнут производить самосвалы

Стерлитамакский завод «Красный пролетарий» планирует запустить производство самосвалов. Идея реализуется в рамках импортозамещения. Выпускать изделие будут в кластере, который организуют предприятия России, Казахстана и Беларуси.

Плоттер может вырезать любую деталь. Оператор в программе создает ее чертеж, оборудование выставляет координаты и изготавливает элемент. В данном случае это части двигателя, которые раньше приходилось покупать за границей.

В настоящее время специалисты завода активно занимаются реверс-инжинирингом запасных частей импортных двигателей. Сложнопрофильные поверхности сканируются на 3D-сканере, что позволяет создать точную модель для дальнейшего оформления рабочих чертежей. И это не единственный проект в рамках импортозамещения.

Также на заводе планируют реализовать масштабный проект — выпуск самосвалов повышенной проходимости. На сегодняшний день на российском рынке аналогичной продукции нет.

Руководство завода работает над тем, чтобы создать производственный кластер, куда войдут предприятия, желающие работать над выпуском самосвалов. Предварительный список компаний уже сформирован.