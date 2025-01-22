В Башкирии введут экзамены для будущих охотников

В Башкирии с 1 сентября 2025 года для получения охотничьего билета потребуется не только собрать необходимые документы, но и сдать экзамен.

Фото №1 - В Башкирии введут экзамены для будущих охотников

Министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов сообщил, что экзамен включает не только теоретическую часть с правилами безопасности и ограничения, но и практические задания, в которых охотники должны будут показать свои навыки обращения с оружием и умения ориентироваться на местности.

Нияз Фазылов подчеркнул, что проверка знаний поможет повысить ответственность среди охотников и сделает охоту более безопасной.

Проверка знаний охотминимума позволит повысить уровень ответственности среди охотников, а также сделает охоту более безопасной и экологически ориентированной. Уже сейчас в нашей республике зарегистрировано больше 80 тысяч охотников. Важно внимательно изучать изменения законодательства и следовать им, чтобы сохранить природу и животный мир для будущих поколений.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ
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