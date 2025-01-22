В Башкирии введут экзамены для будущих охотников

В Башкирии с 1 сентября 2025 года для получения охотничьего билета потребуется не только собрать необходимые документы, но и сдать экзамен.

Министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов сообщил, что экзамен включает не только теоретическую часть с правилами безопасности и ограничения, но и практические задания, в которых охотники должны будут показать свои навыки обращения с оружием и умения ориентироваться на местности.