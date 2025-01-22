В Уфе в этом году отремонтируют 20 исторических зданий

В Уфе в этом году планируется провести ремонт около 20 объектов культурного наследия. Такие данные представили на заседании Главархитектуры, где обсуждался список объектов для благоустройства на 2025-2026 годы.

Сейчас в Уфе зарегистрировано свыше 700 памятников архитектуры. По данным Башкультнаследия, 9 зданий имеют статус памятников федерального значения, 355 – регионального, а 5 – муниципального. Кроме того, в реестр выявленных объектов культурного наследия включены 400 зданий.

На ближайшие годы в Уфе составлен список из 37 объектов архитектурного наследия, которые нуждаются в ремонте. Этот список включает 15 многоквартирных домов, 10 зданий республиканской собственности и по 4 объекта федеральной, частной и муниципальной собственности.