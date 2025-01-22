В Уфе пытаются спасти жизнь больной косули

Волонтёры Центра диких животных «Пин и Пуф» спасают жизнь больной косули. Об этом рассказали представители организации.
Косуля Свен имеет тяжёлое заболевание — врожденное плохое усвоение кальция. Зоозащитники решили взять заботу о животном на себя.
«Активно ест, ходит в туалет. Принято решение подтянуть пояса, изыскивать допфинансы и сохранить жизнь», — рассказали волонтеры. Они планируют сменить питание, усилив добавки и уколы. Кроме того, будет увеличено количество сотрудников на площадке, где находится Свен, до двоих и ввести график работы.
Фото: «Пин и Пуф».