Волонтёры из Башкирии плетут маскировочные сети для участников СВО

Волонтёры из АСШ №1 Абзелиловского района решили внести свою лепту в поддержку защитников страны. Ребята, под руководством наставника, активно участвуют в создании маскировочных сетей для участников специальной военной операции.

Этот процесс хоть и несложный, но требует значительных усилий и времени. Для изготовления сетки длиной шесть метров уходит несколько дней работы.

В изготовлении максетей принимают участие школьники 5-11 классов. Они понимают, что их усилия не просто хобби, а важная миссия, которая поможет защитить жизни и поддержать тех, кто сражается за мир и безопасность.

Для изготовления защитного покрывала используются обычные рыболовные сети и полоски спанбонда. Каждая ячейка сети наполняется добротой и заботой детских рук, что, по их мнению, делает эту защиту более надёжной, чем любая броня. Дети верят, что их вклад в общее дело поможет приблизить долгожданную победу.